Confesercenti Vallo di Diano organizza corsi per fonti da energia rinnovabile ed F-gas

La Confesercenti Vallo di Diano, sempre attenta a informare su tutte le nuove normative e, nel contempo, sugli obblighi da rispettare, ha stipulato delle convenzioni relativamente all’organizzazione e alla gestione di corsi per fonti da energia rinnovabile sia per il settore dell’idraulica sia per il settore dell’elettronica.

I corsi, denominati “f-gas”, permetteranno di conseguire il cosiddetto “patentino F-GAS“, rivolto alle persone che maneggiano gas fluorurati, oppure la certificazione per le aziende che operano con i suddetti gas.

In ottemperanza anche dei nuovi obblighi relativamente al settore della Meccanica e dell’Elettronica, saranno organizzati sia corsi di aggiornamento, per le attività già esistenti attivamente nel settore della meccatronica, sia corsi di abilitazione al settore della meccatronica.

“Come sempre la nostra struttura è attenta e scrupolosa a informare su tutte le normative vigenti e sugli obblighi da rispettare – ha dichiarato la dottoressa Maria Antonietta Aquino, Presidente Confesercenti Vallo di Diano -. Abbiamo concluso delle importanti convenzioni per l’organizzazione di corsi professionali, quali Fer, F-gas e corsi di meccatronica. Il nostro obiettivo è quello di non lasciare mai indietro nessuno, soprattutto le attività imprenditoriali del territorio del Vallo di Diano“.

Per informazioni e dettagli rivolgersi ai contatti:

telefono 0975/527277

e-mail vallodidiano@impresealcentro.it

– redazione –