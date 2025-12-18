La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, ha sottoscritto anche quest’anno il protocollo d’intesa con l’Istituto di Istruzione Superiore “Cicerone” di Sala Consilina, rappresentato dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.

Il protocollo è finalizzato ad un progetto formativo rientrante nei percorsi di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO) riguardanti le competenze digitali, finanziati dal programma GOL Regione Campania.

“Con questo progetto – afferma la presidente Aquino – si intensifica la collaborazione con l’Istituto Cicerone di Sala Consilina. Sono oltre 150 i ragazzi coinvolti in questo progetto e che a gennaio inizieranno percorsi formativi altamente performanti che porteranno a una duplice certificazione completamente gratuita. Esprimo un ringraziamento alla dirigente Vairo, al corpo docente e in particolare al professore Antonio Rosciano (referente FSL del Cicerone) per l’attenzione e la tempestività dimostrata nell’accogliere le iniziative di Confesercenti”.

Aquino ha sottolineato come la sinergia tra diverse realtà porti ad occasioni floride anche per i giovani: “La sinergia tra mondo associativo, imprenditoriale e scuola è un elemento fondamentale per generare sviluppo e gettare le basi per garantire ai nostri ragazzi la possibilità di restare ed essere attori protagonisti per l’economia”.