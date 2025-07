Continuano i corsi Gol erogati dall’Ente di Formazione Faidee di Confesercenti Vallo di Diano. Si è appena conclusa, con grande soddisfazione, la 6ª edizione del corso “Competenze digitali di base”, e molti altri percorsi sono in fase di realizzazione.

I corsi Gol sono rivolti a persone tra i 18 e i 64 anni e sono incentrati sul tema delle competenze digitali. “L’ultima edizione – spiega la presidente Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino – è stata caratterizzata da grande inclusione e integrazione sociale. Siamo particolarmente soddisfatti dell’operato svolto in questo questo primo anno di attività dall’Ente di formazione Faidee. Continuiamo a lavorare, con impegno e determinazione, per la formazione dei giovani del nostro territorio. Stiamo infatti già analizzando le modalità operative del nuovo avviso Gol che ci vedrà impegnanti in particolar modo dal mese di settembre e fino a dicembre 2025”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.

Per informazioni è possibile anche visitare il sito www.faidee.it o contattare Faidee ai numeri 0975 480426 e 333 2655647. E’ possibile inviare una mail a info@faidee.it oppure recarsi in sede in località Sant’Antuono nella Zona Industriale di Polla.

-messaggio pubblicitario con finalità promozionale-