Confesercenti Vallo di Diano cerca risorsa da inserire in tirocinio per attività amministrative
Confesercenti Vallo di Diano è alla ricerca di una risorsa da inserire in tirocinio per attività amministrative in un ambiente dinamico e in crescita.
- Attività principali
– Funzioni di segreteria
– Prima contabilità
– Compilazione documentale
– Gestione pratiche amministrative
- Requisiti
– Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia
– Buone capacità organizzative e attenzione ai dettagli
– Conoscenza base del pacchetto Office
E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo garanziagiovani@impresealcentro.it
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –