Condizionatori: ma quanto mi costa? Piccoli accorgimenti per ottenere benefici ambientali e risparmiare

In questo periodo di caldo torrido che attanaglia l’Italia le vendite di condizionatori hanno raggiunto livelli davvero molto alti. Ma quanto costa, oltre al prezzo d’acquisto ( per questo è attivo l’ecobonus 2019 che prevede la detrazione del 65% CLICCA QUI) un condizionatore? Se lo chiedono in molti, infatti, i consumi di energia elettrica possono gravare in modo significativo.

Allora ecco qualche consiglio per risparmiare.

Molto importante nella scelta del climatizzatore è la classe energetica. Bisogna preferire un modello di classe A o superiore. Meglio se a pompa di calore. Questi modelli consentono un risparmio in bolletta tra il 30% ed il 40% per cui anche il costo d’acquisto sarà ammortizzato in pochissimo tempo.

Inoltre questo tipo di modello limiterà significativamente l’emissione di anidride carbonica, inquinando molto meno. Aspetto, ormai, davvero non trascurabile.

Altro aspetto molto importante da tenere presente all’acquisto di un nuovo condizionatore, è che abbia tecnologia INVERTER. Questa tecnologia, infatti, raffredderà gli ambienti molto velocemente sfruttando la potenza e, quando la temperatura impostata sarà raggiunta, rallenterà automaticamente e inizierà a funzionare al minimo per mantenere costante quella temperatura. (CLICCA QUI)

L’inverter vuol dire anche che in inverno il condizionatore, opportunamente impostato attraverso il cronotermostato con la funzione invernale, agirà in riscaldamento e l’ottimizzazione sarà la stessa, garantendo un ambiente caldo e deumidificato con un notevole risparmio energetico.

Importante è anche dove viene installato il condizionatore: mai dietro a tende, divani o altri impedimenti.

Spesso si esagera nell’impostazione della temperatura. Ideale è impostare una temperatura interna di due o tre gradi inferiore a quella esterna. Quando si avverte la sensazione opprimente per il caldo, invece di abbassare ulteriormente la temperatura, è meglio attivare la funzione di deumidificazione. E’, infatti, l’umidità a farci percepire maggiormente il caldo.

Quando è acceso il condizionatore, bisogna evitare di immettere nuova aria calda nel locale, il condizionatore si riattiverà per compiere il lavoro supplementare di raffreddamento e consumerà di più.

Infine occhio alla manutenzione!

Un condizionatore malfunzionante ma anche semplicemente sporco, consuma circa il 30% in più oltre a poter provocare patologie anche gravi. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono circa 4,7 milioni le persone che ogni anno contraggono patologie riconducibili all’inquinamento indoor, quindi ad impianti di condizionamento aria mal tenuti.

E’ buona abitudine, alla prima accensione della stagione, effettuare un controllo specifico e nel caso pulire per bene le ventole e i filtri.

E’ proprio lì che si possono annidare batteri e muffe che sono molto dannosi per la salute.

PUBBLIREDAZIONALE