Sono terminati, come da cronoprogramma, gli interventi di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia – Potenza finalizzati a garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.

Iniziati lo scorso 1° ottobre, gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) hanno seguito quelli già realizzati nel 2024 e nel 2025 e sono stati necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario, l’incremento della capacità della rete, benefici in termini di puntualità e l’ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Sono stati realizzati i lavori di sottopasso nella Stazione di Picerno e adeguamento tecnologico per velocizzazione della stazione. Opere propedeutiche nelle Stazioni di Eboli, Contursi e Buccino. Intervento di impermeabilizzazione al ponte km 131+868 e manutenzione di opere d’arte sulla tratta Balvano-Bella Muro.

E’ stato completato l’intervento di consolidamento del versante in dissesto in corrispondenza dell’imbocco della Galleria Martuscelli tratta Franciosa – Picerno. Si è svolta anche l’attività di rinnovo deviato nella Stazione di Sicignano degli Alburni.