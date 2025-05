Le concessioni demaniali marittime, sia quelle assegnate tramite procedura selettiva sia quelle ottenute senza gara, risultano definitivamente scadute a dicembre 2023, nonostante le proroghe precedentemente concesse. Tale scadenza è stata ribadita da due sentenze del TAR, che hanno imposto ai Comuni di Sapri e di Camerota il rispetto del termine, evidenziando l’illegittimità delle proroghe automatiche.

“In entrambi i Comuni si continua a consentire il riposizionamento degli stabilimenti balneari precedentemente titolari delle concessioni, in assenza di nuove procedure ad evidenza pubblica, come se la scadenza non avesse prodotto effetti – fanno sapere da Mare Libero Campania -. Il 26 gennaio nell’articolo di Mondo Balneare dal titolo ‘Ricorso Agcm-Sapri su concessioni balneari, il Comune pronto alle gare’ uno dei tre avvocati del Comune di Sapri dichiara che da oltre un mese sono stati predisposti gli atti tesi ad indire le procedure di affidamento, ma l’ente ha preferito attendere prima di pubblicare gli avvisi di indizione, per esaminare le più recenti novità giurisprudenziali in materia al fine di rendere incontrovertibile l’operato della macchina comunale (forse si riferiva, fra le novità giurisprudenziali, alla sentenza n.517 del Consiglio di Stato decisa in Camera di Consiglio il 15 gennaio che recita ‘Tutte le proroghe delle concessioni demaniali turistico-ricreative (omissis) sono illegittime e devono essere disapplicate dalle Amministrazioni ad ogni livello, anche comunale’. Due giorni prima il Sindaco, incontrando due attivisti di Mare libero e di Comunità Mediterranee, aveva assicurato che prima delle gare sarebbe stato steso un Piano Spiagge condiviso con le associazioni del territorio per definire quali sarebbero rimaste libere, l’estensione e la collocazione dei lotti da mettere a gara e la durata delle concessioni. Nel frattempo nessuna associazione è stata convocata e nessuna gara è stata indetta in quel di Sapri“.

“A Camerota invece il Sindaco ha letteralmente ignorato la sentenza del TAR e con delibera di Giunta n.12/2025 del 6 febbraio cerca di salvare i lidi attuali prorogandoli fino al 2027 – proseguono da Mare Libero -. In tutto questo la Guardia Costiera, più volte sollecitata da attivisti di Mare Libero ad intervenire, ha fornito risposte quanto meno surreali che hanno obbligato Mare Libero ad inviare diffide agli uffici della Guardia Costiera di Sapri, di Camerota e di Palinuro (da cui dipendono i precedenti uffici locali) per ricordare che è obbligo di qualsiasi organo dello Stato (incluse le Amministrazioni comunali e le Capitanerie di Porto) di disapplicare la disciplina nazionale in contrasto con il diritto unionale, perché sia emanata ordinanza di divieto di prosecuzione attività, a seguito di decadenza, delle autorizzazioni-licenze per l’esercizio delle attività economiche di gestione di stabilimenti balneari, chioschi, bar e attività connesse alla decaduta concessione e perché si verifichi la consistenza dei manufatti presenti sull’arenile ai sensi delle condizioni contrattuali delle concessioni e dell’art.49 Codice della Navigazione“.

Mare Libero invita le Capitanerie ad interloquire con gli uffici dei Comuni di Sapri e di Camerota, del S.U.A.P., del S.U.E. del Demanio Marittimo e con l’Agenzia del Demanio per l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza.

“Quanto rilevato per i Comuni di Sapri e Camerota è estensibile a tutti i Comuni costieri che non hanno rispettato la scadenza del 2023 e tentano di eludere la normativa vigente mediante proroghe non formalizzate ma realizzate de facto, con la mancata adozione dei Piani Spiaggia e l’assenza di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni” concludono.