“Nei mesi di marzo e aprile la Giunta comunale di Agropoli ha disposto una proroga al 30 ottobre delle concessioni balneari motivandola con la necessità di dover garantire la prosecuzione della stagione estiva ed evitare che il demanio resti inutilizzato e incustodito”.

E’ quanto riferito da Mare Libero che risponde al Comune di Agropoli diffidandolo poiché le concessioni balneari sono definitivamente scadute il 31 dicembre 2023.

“Perché in due anni di totale inerzia l’Amministrazione comunale non ha espletato le gare che avrebbero dato così la possibilità ad altri imprenditori di partecipare? Perché non sono state coinvolte le associazioni ambientaliste e di tutela dei cittadini, così come prevede la normativa nazionale e regionale, nella definizione del Piano spiagge, preliminare alla stesura del bando di gara? L’Amministrazione deve garantire trasparenza e rendere noto quante e quali porzioni di demanio saranno oggetto di concessione – continua Mare Libero – Ricordiamo agli agropolesi che le spiagge sono pubbliche e in assenza di una legittima concessione al privato non restano inutilizzate e incustodite, ma ritornano ai legittimi proprietari, i cittadini che possono fruirne liberamente”.