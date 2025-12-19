Importante traguardo per la Comunità Montana Vallo di Diano che festeggia i 50 anni dalla sua istituzione avvenuta il 28 febbraio 1975.

“Mezzo Secolo di Impegno, Sviluppo e Prospettive per il Territorio” è il titolo dato alla giornata che si è svolta presso la sede dell’Ente a Padula tra momenti istituzionali e riflessioni sul futuro.

Nel pomeriggio ha avuto luogo la cerimonia ufficiale del cinquantesimo anniversario che ha visto la partecipazione delle autorità civili e religiose, degli ex Dirigenti e dei dipendenti.

È stato inoltre presentato l’Albo dei Presidenti dell’Ente ed è stato fatto un excursus delle tappe più significative con i personaggi che hanno segnato questi 50 anni.

Sono stati premiati tutti i Presidenti della Comunità Montana: Andrea de Laurentiis, Gerardo Ritorto, Enrico Quaranta, Michele Monzillo, Enrico Zambrotti, Corrado Pandolfo, Vittorio Esposito, Raffaele Accetta e Francesco Cavallone.

Durante la cerimonia è stata consegnata anche una targa a tutti i sindaci dei 15 Comuni del comprensorio.

“Il Gal ha una storia necessariamente legata alla Comunità Montana. Stiamo facendo un bel lavoro di collaborazione per non fare interventi che vadano in contrasto o che si sovrappongano e per non rendere i finanziamenti inutili ma, al contrario, potenziando le azioni dell’uno e dell’altro” ha dichiarato la Presidente del Gal Vallo di Diano e sindaco di Monte San Giacomo Angela D’Alto che nel suo intervento ha ricordato il compianto Presidente Pandolfo e il suo operato.

Ha preso la parola anche Padre Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, che ha sottolineato come “questa meta parla di una visione, di un cammino e di una progettualità. Viviamo in un momento in cui dobbiamo elaborare che la democrazia è una pianta che cresce e non è mai un dato di fatto. E’ sempre sottoposta a delle prove e quando c’è l’usura il popolo comincia ad avvertire la perdita di entusiasmo. La democrazia cresce tramite le mediazioni sociali, fondamentali perché alimentano la cultura e la sussidiarietà. Questa Comunità Montana compie 50 anni di cammino fatto di tante fatiche e di tante potature, però ha elaborato l’espressione di una visione sociale e di una rete che ci fa sentire meno soli con una prospettiva di insieme che, attraverso tante manifestazioni, riesce a dare speranze e ci mette in cammino verso altre mete”.

Il Presidente Vittorio Esposito ha ringraziato i sindaci, gli amministratori, il personale dell’Ente montano e gli idraulici forestali aggiungendo che “le aree interne hanno una potenzialità e una forza tale che a considerare il Vallo di Diano un’area disagiata si commette un errore. Abbiamo questa opportunità di migliorare la nostra zona che è omogenea. Abbiamo tracciato un percorso in cui dovevamo stare tutti insieme e lo stiamo facendo. Facciamo scelte ponderate ma sempre tutti insieme. Suscitiamo anche un po’ di invidia in altri territori: abbiamo una classe dirigente matura che si può impegnare con il ricordo di quello che è stato il passato. Abbiamo un’ossatura importante che ci viene dalla storia del territorio. I personaggi che hanno attraversato la Comunità Montana ci danno la speranza e la certezza che questo territorio ce la farà e saremo sempre i primi in tutta la regione”.

La cerimonia si è conclusa con il taglio della torta realizzata dal Maestro Domenico Manfredi della Pasticceria D’Elia di Teggiano.

