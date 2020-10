Con l’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana acquista online pneumatici e servizi

Da oggi è ancora più facile acquistare pneumatici e servizi presso l’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana. Infatti comodamente da casa è possibile acquistare e prenotare un appuntamento online per montare o cambiare gli pneumatici e usufruire di tutti i servizi offerti dall’officina.

Collegandosi al sito www.marchesanopneumatici.it e cliccando su “ACQUISTA E PRENOTA APPUNTAMENTO” si conferma l’acquisto degli pneumatici scelti e l’impegno di presentarsi, alla data indicata, presso il Centro Euromaster ai fini della consegna e del pagamento dei prodotti aggiunti al carrello. Il pagamento, infatti, avverrà direttamente in officina.

Inoltre, sempre sul sito internet ufficiale, sarà possibile scegliere gli pneumatici di proprio gradimento e adatti alle proprie esigenze selezionando altezza, larghezza, diametro, carico, velocità, stagione e marca.

Per maggiori informazioni rivolgersi al numero 0975/71212. L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici si trova in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo a pochi metri dallo svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Polla.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –