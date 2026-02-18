Ad Eboli i Carabinieri della locale Sezione Operativa hanno arrestato un uomo della provincia di Napoli indagato per truffa aggravata ad un anziano del posto.

Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente utilizzando la tecnica del “finto nipote”, con la richiesta di consegnare soldi e oggetti in oro che aveva in casa.

Insospettito da quanto stesse accadendo ha contattato i Carabinieri che, prontamente intervenuti, hanno intercettato il truffatore trovandolo in possesso, dopo una perquisizione, di quanto precedentemente sottratto all’anziano per un valore di alcune centinaia di euro.