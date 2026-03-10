Lasciare il proprio Paese di origine in cerca della libertà e di migliori opportunità è ciò che anima i tanti migranti che negli anni sono giunti in Italia. Nel Vallo di Diano, a San Pietro al Tanagro, “Casa di Miriam”, gestita dalla Cooperativa sociale ISKRA, accoglie donne dell’Africa subsahariana richiedenti asilo o titolari di protezione attraverso il progetto S.A.I. (Sistema Accoglienza Integrazione) che è volto alla riconquista dell’autonomia attraverso percorsi di integrazione che comprendono formazione scolastica e professionale, inserimento lavorativo e abitativo. Nel corso dell’accoglienza sono diverse le attività volte all’integrazione sociale sul territorio: le donne partecipano a corsi e laboratori come quello di sartoria o alle sessioni di yoga, a corsi di alfabetizzazione e a numerosi eventi di sensibilizzazione.

Dal 2019 un’équipe multidisciplinare segue da vicino il percorso delle ospiti con la presenza di un coordinatore, di educatori, mediatori culturali, insegnanti, di un avvocato, di un operatore legale e di una psicologa.

Accolti dalla coordinatrice Valeria Parente e supportati dal mediatore Nndiaye Ousseynou abbiamo conosciuto e intervistato L., 26enne ragazza madre originaria del Marocco giunta in Italia quattro anni fa e che da due anni, ospite di “Casa di Miriam”, è titolare di asilo politico nel nostro Paese. Con lei abbiamo approfondito una serie di aspetti legati soprattutto alla condizione femminile nella sua terra e alla boccata d’aria nuova e di emancipazione che ha potuto respirare nel Vallo di Diano, soprattutto grazie al percorso di formazione e di integrazione coordinato da ISKRA.

Qual è la condizione attuale delle donne nel tuo Paese? Hanno la possibilità di studiare o lavorare?

In Marocco le donne possono sia studiare che lavorare, ma ci sono dei mestieri meno indicati per loro. Ad esempio, lavorare in un bar o in una caffetteria è molto complicato, perchè diventi facilmente vittima del pregiudizio. Quindi le donne scelgono di fare la parrucchiera o di lavorare in cucina, attività che per l’opinione pubblica marocchina sono per loro più adatte. E’ difficile, ad esempio, trovare una donna che guida il camion. Tutti la guarderebbero con diffidenza. Per quanto riguarda l’istruzione in molti casi tutto è relativo a quanti soldi si posseggono. Le donne benestanti hanno la possibilità di studiare fino alle scuole superiori o anche all’Università, quelle povere non hanno questa opportunità.

Se una donna è vittima di violenza o discriminazione ha dalla sua parte una legge specifica che la tutela?

A prescindere dall’esistenza di una legge, ci sono differenze tra le grandi città e i villaggi. In città una donna vittima di violenza chiede aiuto e può ottenerlo, ma in campagna non sempre è facile essere ascoltata, a meno che non si decide di denunciare apertamente sui social media la violenza subita. Ti racconto un episodio che riguarda una donna che conosco. Viveva in campagna e suo marito la picchiava, fino a sfregiarle il viso con il coltello. Quando si è rivolta alle Forze dell’Ordine le è stato risposto: “Come possiamo fare? E’ tuo marito”. Così, siccome era disperata, ha scelto di raccontare la sua vicenda sui social e tantissimi marocchini hanno iniziato a parlare di lei. Il marito alla fine è stato arrestato anche e soprattutto grazie a quanto si stava denunciando sul Web.

Quale religione è maggiormente praticata nella tua nazione di origine? Influisce sull’emancipazione della donna e in che modo?

La religione maggiormente praticata è quella musulmana. La libertà delle donne musulmane, come immagini, è molto limitata. Non possiamo uscire come vogliamo, vestire come vogliamo. Non ci viene imposto il velo, ma dobbiamo indossare vestiti lunghi. Il paradosso è che in una città come Marrakech, piena di turisti stranieri, queste regole non scritte è come se non valessero. Nessuno ti guarda male se indossi un abito più corto, anche le persone del posto si sentono più libere e le donne sono maggiormente tutelate sotto alcuni aspetti. Per me è strano che lì non ci siano tante associazioni che difendono le donne, che fanno sentire la loro voce quando subiscono violenza o soffrono. Io sono venuta in Italia proprio perchè non volevo soffrire.

C’è una figura femminile del tuo Paese che è riuscita ad emergere, nonostante tutto, e che stimi?

Stimo molto Aïcha Chenna e Khadija Ryadi. La prima ha dedicato la sua vita ad aiutare le ragazze madri, fondando l’Association Solidarité Féminine che permette a tante di essere autonome e di studiare. Anche Khadija Ryadi aiuta con la sua associazione le mamme e le donne in generale. Sono tantissime le persone che chiedono di essere ascoltate e supportate da Aïcha Chenna e Khadija Ryadi, ma incontrarle non è facile proprio per il gran numero di donne che si rivolgono a loro.

Come immagini il tuo futuro, anche grazie al supporto ricevuto da ISKRA in questi mesi?

Io vedo il mio futuro migliore qui in Italia. Innanzitutto io e mia figlia siamo più sicure. Ho studiato fino alle Medie e ora sto seguendo un corso da parrucchiera. Studiare ciò che mi piace, immaginare che un domani potrò realizzare un mio progetto lavorativo mi rende felice. In Italia le donne sono libere ed emancipate, la vita è molto diversa rispetto al Marocco. Spero che anche lì il futuro delle donne possa cambiare, ma mentre sto parlando con te cinque bambine nel mio Paese non si trovano più. Sono tanti i problemi quotidiani e mi auguro che, prima o poi, si trovi una soluzione a questa condizione difficile.