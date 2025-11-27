“Con il 5,75% confermiamo il seggio salernitano al Consiglio Regionale della Campania”. Il commento dell’on. Attilio Pierro
“Con il 5,75% confermiamo il seggio salernitano al Consiglio Regionale della Campania” così si esprime l’onorevole Attilio Pierro in seguito ai risultati delle elezioni.
Nella tornata elettorale appena conclusa, infatti, il candidato della Lega Mimì Minella ha ottenuto 5941 preferenze.
“La sua elezione è il risultato dell’impegno e della passione di tutti i nostri candidati e dei nostri elettori – ha spiegato Pierro -. Un grande in bocca la lupo al neo Consigliere regionale che, sono certo, saprà rappresentare al meglio le istanze della nostra amata provincia”.