Prosegue l’attività di prevenzione degli illeciti ambientali all’interno della Riserva Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano.

Il Nucleo Guardie Giurate dell’Ekoclub e il Nucleo Provinciale Guardie Giurate Accademia Kronos su input dell’Ente Riserva hanno controllato il territorio del comune di Serre e l’Oasi WWF di Serre Persano accertando che diversi appassionati di fuoristrada con le proprie auto si trovavano all’interno dell’area vincolata incuranti dei divieti vigenti.

Il tempestivo intervento, dopo l’immediata interruzione del transito off-road dei mezzi, ha consentito di identificare e sanzionare i conducenti.

Un importante risultato che contribuirà a salvaguardare ulteriormente l’area protetta ed impedire il ripetersi di tali episodi.