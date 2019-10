Con Curcio Viaggi di Polla dal 26 al 29 dicembre “Speciale Neve” a Roccaraso

L’Agenzia Curcio Viaggi di Polla organizza “Speciale Neve” a Roccaraso dal 26 al 29 dicembre.

Al costo di 450 euro a persona il pacchetto include 4 giorni e 3 notti, viaggio in bus andata e ritorno e soggiorno in Hotel 4 Stelle con SPA in trattamento di mezza pensione e camera doppia (riduzioni in tripla).

Il viaggio che condurrà fino a Roccaraso, rinomata località sciistica e meta molto ambita nella stagione invernale, avverrà a bordo di un autobus Gran Turismo così come i trasferimenti per gli impianti sciistici di risalita.

Nel pacchetto è inclusa anche l’assicurazione medica H24.

Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio viaggio a Roccaraso è possibile telefonare al numero 0975/391321 oppure scrivere a polla@curcioviaggi.it.

– Chiara Di Miele –