Con Autohaus alla scoperta della Nuova Tiguan Volkswagen, più potente, tecnologica e connessa che mai

In questo appuntamento con la Concessionaria Autohaus di Atena Lucana siamo andati alla scoperta della Nuova Tiguan Volkswagen, più potente, tecnologica e connessa che mai. Nuova Tiguan sa cosa vuol dire continuare a reinventarsi e il suo design innovativo ne è la prova evidente. Dalle proporzioni grintose al frontale dinamico, passando per la linea di spalla pronunciata. Il design espressivo mette in evidenza i punti di forza del modello: potenza innovativa, superiorità e funzionalità senza compromessi.

Grazie a Michele Iovinella scopriremo tutti i particolari di un’auto che si rinnova e ridefinisce gli standard della categoria. Nuova Tiguan vanta una serie di preziose caratteristiche da non lasciarsi sfuggire, tra cui il Digital Cockpit così il display del conducente mostra solo quello che desideri e IQ.LIGHT, fari a LED Matrix per una luce intelligente. Inoltre Nuova Tiguan punta sulle tecnologie per farti arrivare a destinazione con maggiore semplicità. Tra queste, il sistema Travel Assist.

Tre le versioni: Life, Elegance e R-Line.

Per vedere da vicino Nuova Tiguan e provarla è possibile recarsi presso lo Showroom della Concessionaria Autohaus in via Maglianiello ad Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –