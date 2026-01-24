Si è svolta ieri dinanzi ad una folta platea la prima giornata di formazione 2026 per operatori della Pubblica Amministrazione organizzata dalla Comunità Montana Vallo di Diano.

L’incontro, svoltosi presso la sede di via Vascelle a Padula, ha visto presenti Carlo Buonauro, presidente di sezione C.G.T., già Consigliere dello Stato e Marco Martone, consigliere TAR del Lazio.

Un appuntamento di alto profilo, apprezzato da pubblici impiegati ed amministratori che hanno preso parte.

L’incontro, avente per oggetto i principi generali dell’attività amministrativa e sull’ambito di applicazione della Legge n. 241 del 1990, è stato completamente a carico dell’Ente montano, in favore di soggetti che hanno potuto così adempiere liberamente alla formazione professionale obbligatoria per legge.

Presente il Presidente della Comunità Montana Vittorio Esposito che ha voluto sottolineare la valenza culturale degli incontri formativi: “Il corso è stato molto partecipato, un successo. La nostra missione è dare supporto ai Comuni che non sempre riescono a fare formazione con le somme esigue di cui dispongono. Continueremo anche nelle prossime settimane. Voglio ringraziare quanti hanno preso parte e il personale”.

Hanno introdotto i lavori Lucio Pisano, segretario generale dell’Ente organizzatore, ed Antonio Pagliarulo, vice presidente.

Presente anche l’avvocato Nicola Senatore, avvocato amministrativista e curatore della rassegna, che ha lodato l’Ente montano per l’importante iniziativa.