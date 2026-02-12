Un importante protocollo d’intesa per la promozione turistica del Vallo di Diano è stato firmato ieri a Padula nella sede della Comunità Montana che ha visto protagonisti il Consorzio delle Pro Loco Vallo di Diano, il Gruppo d’Azione Locale e l’Ente montano.

I tre soggetti si sono impegnati a promuovere lo sviluppo turistico sostenibile del comprensorio valorizzando beni culturali, ambientali, enogastronomia e tradizioni locali, in sinergia con la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027.

Alla firma hanno preso parte Vittorio Esposito, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Angela D’Alto, presidente del GAL Vallo di Diano e Walter Nicodemo, presidente del Consorzio Pro Loco Vallo di Diano. Presenti tra gli altri Antonio Pagliarulo, vicepresidente dell’Ente Montano, Italo Bianculli, coordinatore del GAL, Mario Marmo, Pro Loco Sant’Arsenio ed Unpli provincia di Salerno.

“Si tratta dell’inizio di un nuovo cammino comune per tre realtà del territorio che si occupano di turismo, accoglienza ed animazione territoriale – ha riferito Antonio Pagliarulo, delegato al Turismo della Comunità Montana, che da sempre è convinto dell’importanza della sinergia tra Pro Loco e soggetti pubblici – Potremo così dare un impulso positivo nuovo a eventi e manifestazioni turistiche finalizzate a valorizzare le eccellenze del Vallo di Diano”.

Nel suo saluto il presidente Esposito ha ribadito il “massimo impegno dell’Ente nel far sì che i termini dell’accordo possano essere rispettati al fine di produrre gli effetti benefici sperati. Un esempio pratico: il sostegno tecnico per le idee progettuali delle associazioni che potremo sviluppare in chiave di finanziamenti pubblici con le nostre risorse tecniche e organiche”.

L’accordo prevede che per i prossimi 3 anni Comunità Montana e GAL sostengono il Consorzio Pro Loco in fiere, eventi e iniziative di promozione territoriale.

Angela D’Alto ha annunciato da subito la cessione in comodato d’uso al Consorzio Pro Loco di “circa 30 gazebo resistenti da poter liberamente impiegare in eventi e manifestazioni delle Pro Loco Consorziate”. In conclusione, Walter Nicodemo ha ringraziato i soggetti pubblici per il sostegno assicurato proponendo da subito una serie di eventi pubblici: dallo sport all’enogastronomia, dalle visite guidate alle escursioni in natura.