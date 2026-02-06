Nuovo pienone per la seconda giornata di formazione della Comunità Montana Vallo di Diano dedicata agli operatori della Pubblica Amministrazione. Questa mattina, presso la sede istituzionale in via Vascelle a Padula, ancora una volta oltre 100 impiegati pubblici hanno preso parte alla qualificata offerta formativa dell’Ente montano.

“Credo che l’argomento sia davvero importante e il relatore che abbiamo scelto è il massimo che si poteva avere in questo momento – ha rivendicato Vittorio Esposito, presidente dell’Ente -. “Il dottor Nicola Durante è presidente del TAR Sezione di Salerno e questo la dice lunga sulla qualità del corso. Siamo orgogliosi di portare avanti questo tipo di discorso e vedere sempre la sala gremita ci gratifica molto”.

Il presidente Nicola Durante si è occupato di un argomento di uso quotidiano per i pubblici impiegati: il Provvedimento amministrativo e l’autotutela. Non meno interessante l’intervento seguente di Nicola Senatore, avvocato amministrativista, che ha parlato di Diritto di accesso e il Diritto alla riservatezza.

“Sosteniamo questa iniziativa a beneficio del comprensorio perché i singoli Comuni non potrebbero permettersi di organizzare questo genere di eventi – ha sottolineato in definitiva Esposito -. Ci comportiamo da vicari offrendo una formazione di grande qualità senza costi né per i Comuni né per i partecipanti: ci crediamo, proseguiremo convintamente in questa direzione anche nei prossimi mesi”.