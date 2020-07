“Compra in fabbrica. Compra Made in Vallo”. Da Petracca Design dai valore alle produzioni del territorio

“Compra in fabbrica. Compra Made in Vallo“. Con questo importante slogan la Petracca Design di Padula Scalo, leader nella produzione di cucine e arredamento su misura coordinabili con infissi, porte e parquet, lancia un messaggio fondamentale a tutela delle produzioni italiane, nello specifico del Vallo di Diano.

Petracca Design, infatti, grazie ad un team esperto e altamente qualificato produce mobili e cucine su misura direttamente in sede, offrendo così al cliente l’opportunità vantaggiosa di acquistare un prodotto di elevata qualità e realizzato interamente nel Vallo di Diano, a garanzia dell’eccellenza del marchio “Made in Italy”.

Soprattutto in questo particolare periodo è fondamentale scegliere i prodotti di un’azienda che produce nel Vallo di Diano, che offre lavoro a diversi giovani del territorio e che sta investendo per realizzare ulteriori occasioni lavorative. Proprio per questi motivi è prioritario scegliere una produzione tutta valdianese piuttosto che proveniente dall’estero o da altri territori del Paese. Sostenere, dunque, l’azione di imprenditori del posto che da anni puntano e investono nel Vallo di Diano, credendo soprattutto nei suoi giovani professionisti e offrendo alla comunità la possibilità di scegliere prodotti di elevata qualità.

Inoltre acquistare direttamente in fabbrica rappresenta un’occasione imperdibile, potendo usufruire di un rapporto qualità/prezzo vantaggioso e l’unicità del prodotto richiesto.

Per toccare con mano la realtà di Petracca Design è possibile visitare lo showroom, richiedere un preventivo personalizzato ed un progetto di interni. Esperti progettisti e designer specializzati, grazie ad un sistema tecnologico che utilizza la “realtà aumentata“, mostreranno in anteprima e virtualmente ciò che in seguito verrà fabbricato in aziend, seguendo il cliente dall’inizio alla fine dei lavori.

Lo showroom di via Nazionale è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 (chiuso la domenica). Per maggiori informazioni e per richiedere un appuntamento telefonare al numero 0975/74084.

– Chiara Di Miele –