Si sono conclusi i lavori di potenziamento infrastrutturale avviati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per migliorare l’accessibilità dello scalo salernitano.

Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato il restyling esterno del fabbricato viaggiatori, la sostituzione degli infissi e l’impermeabilizzazione del piano di copertura. È stata inoltre installata una nuova segnaletica fissa e realizzato un upgrading del sistema di illuminazione a beneficio della visibilità e della sicurezza degli utenti.

Inoltre, il piano di riqualificazione ha interessato anche le aree esterne e di servizio, con la posa di una nuova pavimentazione del marciapiede di stazione, l’inserimento dei percorsi tattili e il completo rifacimento del piazzale esterno.

Il potenziamento della stazione di Romagnano rientra in un più ampio progetto di interventi di natura infrastrutturale che Rete Ferroviaria Italiana sta realizzando in Campania per rinnovare gli impianti e le stazioni.