Commissioni invalidi civili ASL Salerno. Interrogazione di Cirielli (FdI):”Rischio fritture di pesce”

“Presenterò un’Interrogazione parlamentare al Ministro della Sanità Roberto Speranza per avere delucidazioni sulla decisione della Regione Campania di riportare le commissioni invalidi civili, di competenza dell’Inps, all’Asl di Salerno“. Lo annuncia il Questore della Camera Edmondo Cirielli a pochi giorni dalla pubblicazione della delibera a firma del Direttore Generale dell’ASL Mario Iervolino.

“Siamo di fronte alla prima di una lunga serie di atti che potrebbero essere sfruttati in maniera clientelare dell’Amministrazione targata De Luca in vista delle imminenti elezioni regionali – afferma Cirielli –. Oltretutto sembra che tale provvedimento sia stato adottato per l’Asl Salerno e non per le altre Asl campane creando, in questo modo, un trattamento disuguale per i pazienti della provincia di Salerno, nonché un forte disagio per mero interesse politico in vista delle elezioni campane. Già perché i tempi di attesa attuali per una visita, presso l’Inps, sono di circa 30 giorni; in precedenza, presso l’Asl Salerno, erano di sei-otto mesi. Si è deciso, dunque, di tornare indietro di 15 anni e a farne le spese saranno i cittadini salernitani“.

Poi il parlamentare di Fratelli d’Italia entra nel merito dell’avviso pubblicato dall’Asl Salerno, in data 20 novembre 2019, rivolto ai medici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato/convenzionato, con cui si dà il via alla fase di costituzione di ben sedici commissioni mediche nel Salernitano. “E’ scandaloso – sostiene Cirielli – che, tra i criteri per la selezione dei componenti, sia prevista, al quarto punto, la ‘discrezionalità‘ da parte della Direzione Generale. In pratica, un medico, in possesso di tutti i requisiti, potrebbe essere escluso solo perché, magari, inviso o non ‘raccomandato’ dai vertici dell’Asl. È palese, dunque, il rischio di nuove ‘fritture di pesce‘ in salsa deluchiana in vista delle prossime regionali“.

Il deputato salernitano sottolinea infine che Fratelli d’Italia denuncerà di volta in volta, alle autorità competenti, “tutti i provvedimenti che saranno adottati dalla Regione e dagli Enti ad essa subordinati contro i cittadini salernitani e campani“.

– Paola Federico –