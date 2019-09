Come garantire l’igiene degli impianti di climatizzazione

La “ Procedura Operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento dell’aria” è riferita a tutti gli impianti di trattamento dell’aria, a servizio di ambienti di lavoro chiusi, destinati a garantire il benessere termo-igrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità dell’aria e fornisce ai datori di lavoro uno strumento utile per orientarsi tra gli obblighi di legge e gli adempimenti di tipo volontario. Con particolare riguardo ai rischi di natura biologica, fornisce indicazioni per la standardizzazione degli eventuali campionamenti microbiologici da effettuare in fase di ispezione tecnica dell’impianto (www.sagest.org/servizi/impianti-condizionamento-hvac/).

I contaminanti aerodispersi presenti negli ambienti indoor sono stati da tempo associati sia all’insorgenza di una sintomatologia nota come Sick Building Syndrome , sia a vere e proprie patologie, note con il termine Building Related Illness, come ad esempio legionellosi, aspergillosi, asma bronchiale e alveolite allergica.

L’insalubrità dell’aria negli ambienti chiusi è spesso correlata alle cattive condizioni igieniche degli impianti di climatizzazione (aeraulici) dovute, oltre che alla mancanza di interventi di pulizia e sanificazione, anche a errori di progettazione e installazione. La corretta utilizzazione e manutenzione degli impianti aeraulici aiuta a garantire la qualità dell’aria immessa e il mantenimento di buone condizioni igieniche dell’ambiente di lavoro, permettendo di controllare i rischi per il benessere e la salute dei lavoratori correlabili alla presenza di inquinanti aerodiffusi (fisici, chimici e biologici).

La procedura fornisce indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento dell’aria e per la pianificazione degli interventi di manutenzione in considerazione di quanto riportato nelle leggi regionali, linee guida nazionali e norme tecniche prodotte sull’argomento.

Rispetto alle precedenti linee guida del 2006 relative alla manutenzione degli impianti di climatizzazione, “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva degli impianti di climatizzazione”, la procedura introduce due principali elementi innovativi:

la possibilità di valutare alcuni aspetti dello stato di conservazione e igienico dell’impianto mediante ispezione visiva svolta anche indipendentemente da quella tecnica;

la periodicità di esecuzione delle due tipologie di ispezioni (visiva e tecnica) non predeterminata, ma programmabile sulla base degli esiti di quelle precedenti e lo “storico” degli interventi sull’impianto.

L’ispezione visiva permette di accertare lo stato dei vari componenti dell’impianto nell’ambito di interventi manutentivi programmati. Tale esame consiste nel valutare lo stato igienico di alcuni punti critici dell’impianto e la loro funzionalità (www.sagest.org/).

L’ispezione tecnica, rispetto alla visiva, consente una diagnosi più approfondita delle condizioni di “salute“ dell’impianto e usualmente prevede campionamenti e controlli tecnici sui vari componenti al fine di valutarne l’efficienza, lo stato di conservazione e le condizioni igieniche. Essa permette di diagnosticare le criticità manifestate dall’impianto, le misure da intraprendere e la tempistica con la quale intervenire.

