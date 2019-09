Coltiva marijuana sul balcone di casa a Salerno. In manette un 30enne, denunciato il padre

I Finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno arrestato un cittadino salernitano che coltivava piante di marijuana in casa.

I militari hanno notato delle piante sul balcone di un’abitazione simili alla marijuana con foglie rigogliose e prossime all’infiorescenza.

In seguito sono state sequestrate 18 piante, piccole dosi di hashish e cocaina e prodotti specifici per la coltivazione quali flaconi di radicanti, fertilizzanti per lo sviluppo dell’infiorescenza ed una cesoia per la potatura.

Il responsabile con precedenti specifici durante le operazioni ha anche cercato di sfuggire al controllo chiudendosi in una stanza e nascondendosi dietro una poltrona.

Denunciato anche il padre con il quale il 30enne condivideva l’abitazione.

– Claudia Monaco –