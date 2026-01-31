Colpo nella notte a Castelnuovo Cilento.

Una banda di ladri ha portato via lo sportello ATM, utilizzando probabilmente la tecnica della marmotta.

Il bottino non è stato ancora quantificato e i rilievi da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania sono ancora in corso. Quello di stanotte si aggiunge altri assalti che i malviventi hanno perpetrato negli ultimi mesi, ultimo in ordine di tempo a Policastro Bussentino.

Sarà utile alle attività investigative visionare le immagini di videosorveglianza lì presenti.