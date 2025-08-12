Buone notizie per la comunità di Eboli che finalmente accoglie con un affettuoso benvenuto il concittadino Carmine Fiorillo.

Il giovane era rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto nel campus dell’Università di Fisciano, dove a causa del maltempo il crollo di un grosso albero lo aveva colpito ferendolo.

La comunità si era stretta per lui in preghiera affinché potesse rimettersi al meglio, sono infatti stati lunghi mesi di ricovero e riabilitazione, ma finalmente ieri il 25enne è tornato a casa.

Ad attenderlo oltre alla famiglia c’erano amici, compagni di parrocchia e volontari. Per lui è stata programmata una grande festa di bentornato in parrocchia, un evento per celebrare non solo il suo ritorno ma anche celebrare la forza e il coraggio con i quali ha affrontato questo lungo periodo.

Carmine, infatti, durante il crollo dell’albero è stato il giovane che ha riportato le ferite più gravi: a Salerno era stato sottoposto d’urgenza a un delicato intervento chirurgico, successivamente ha dovuto affrontare la riabilitazione a Imola.

Ma ora resta soltanto un obiettivo per Carmine: riprendere i suoi studi e continuare a realizzare i suoi sogni.

