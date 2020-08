Colpito da una scossa elettrica mentre effettua lavori sul tetto di casa ad Omignano. Ricoverato in ospedale

Paura ieri sera ad Omignano per un uomo colpito da una scarica elettrica mentre si trovava sul tetto di casa per effettuare alcuni lavori.

Come riporta il quotidiano “Il Mattino“, l’uomo era in compagnia di un’altra persona probabilmente per riparare un’antenna quando è stato colpito da una violenta scossa elettrica ed è caduto a terra perdendo i sensi.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato successivamente trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove si trova ricoverato.

Per riuscire a calarlo dal tetto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania.

– Chiara Di Miele –