Un 50enne ieri sera è stato colto da un infarto mentre era in volo. Allertati i soccorsi, l’aereo su cui viaggiava è atterrato nello scalo di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento dove ad attenderlo c’erano i sanitari della Croce Bianca con ambulanza e automedica.

Grazie all’intervento tempestivo e coordinato, il paziente è stato immediatamente stabilizzato e trasferito in elisoccorso in codice rosso presso la Torre Cardiologica dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Un’operazione d’urgenza che ha messo in luce ancora una volta l’efficienza e la professionalità della rete dell’emergenza-urgenza sul territorio.