Collezione di vittorie per gli atleti di nuoto Metasport. Alle gare nazionali vinte 7 medaglie

Una medaglia d’oro, due d’argento e quattro di bronzo i premi che gli atleti della Metasport di San Rufo hanno conquistato durante la 19^ edizione del Campionato Nazionale di Nuoto organizzato dal Centro Sportivo Italiano, svoltosi dal 25 al 29 maggio a Lignano Sabbiadoro presso il Centro Sportivo Bella Italia Village.

Riconoscimenti che sono motivo di fierezza per la squadra di nuotatori Metasport, composta da Myriam Citera, Diego Pucciarelli, Anselmo Sansalone, Francesca Spinillo, Marco Giuseppe Pagano, Gabriele Petrosino, Mariachiara Pagano, Mariarita Sansalone, Valerio Pucciarelli, Andrea Soriero, Alessandro Cimino, Luigi Spinillo, Giuseppe Citera e Guglielmo Gasaro.

I 14 agonisti valdianesi si sono confrontati con oltre 1.000 atleti provenienti da 10 regioni d’Italia (Sardegna, Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Trentino Alto Adige), gareggiando nei 50 metri stile libero, 50 metri dorso, 50 metri rana, 50 metri farfalla, 100 metri stile libero, 100 metri dorso, 100 metri rana, 100 metri farfalla, 200 metri stile libero, 200 metri misto e nelle staffette di squadra.

A conquistare la medaglia d’oro, aggiudicandosi il primo posto sul podio nei 200 metri misti categoria Master, è stato Alessandro Cimino, che diventa Campione d’Italia.

Secondo posto per Andrea Soriero, che conquista l’argento nei 50 metri dorso categoria Cadetti e Valerio Pucciarelli nei 50 metri rana. Ad ottenere il terzo posto sul podio e le medaglie di bronzo sono stati Valerio Pucciarelli nei 50 metri farfalla categoria Cadetti, Alessandro Cimino nei 50 farfalla categoria Master e nei 50 metri stile rana, Andrea Soriero nei 50 metri stile libero.

“Sono molto orgoglioso dei risultati e dell’impegno profuso da tutta la squadra di nuoto agonistico Metasport – ha raccontato il coach Agostino Marmo –. Nonostante la situazione difficile che sta attraversando il Centro Sportivo in questo periodo, tutti i componenti del team non hanno mai mollato e hanno dato il massimo. Come tecnico spero che anche nel prossimo futuro Metasport avrà la possibilità di continuare ad affiancare i propri atleti e i futuri nuotatori del Vallo di Diano, aiutandoli a raggiungere i loro sogni”.