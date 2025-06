Si è svolto ieri a Moliterno un importante incontro per discutere dei collegamenti vitali tra la Basilicata e il Vallo di Diano, futura sede di una fermata dell’Alta Velocità di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Su iniziativa del sindaco di Moliterno Antonio Rubino, i rappresentanti di 19 Comuni lucani, impegnati per chiedere l’ammodernamento dell’ex SS 103, hanno incontrato Pasquale Pepe, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità della Basilicata.

Per anni comunità come Moliterno, Sarconi, Grumento Nova e Montesano sulla Marcellana hanno lottato per migliorare i collegamenti tra la Val d’Agri e la Campania, in direzione dello svincolo autostradale di Padula-Buonabitacolo. Queste comunità hanno anticipato l’importanza della futura fermata dell’Alta Velocità a Buonabitacolo.

La ex SS 103 è il collegamento al momento più veloce e prossimo all’area dove sorgerà la Stazione dell’Alta Velocità, quindi riuscire a ottenere un intervento di ammodernamento di alcuni tratti significherebbe velocizzare i collegamenti in modo determinante.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di integrare pienamente la regione con la rete ferroviaria avanzata italiana, stimolando la crescita economica e migliorando la qualità della vita. C’è un interesse strategico anche di Montesano sulla Marcellana all’intervento di miglioramento che permetterebbe una osmosi tra territori limitrofi vitale per i tessuti economici e sociali.

L’assessore Pepe ha accolto positivamente la richiesta dei Sindaci, impegnandosi con fermezza a collaborare per portare l’istanza del territorio nei prossimi incontri con RFI, ribadendo la necessità di ascoltare le istanze per orientare gli interventi infrastrutturali in modo coerente.