Collegamenti Golfo di Policastro – Lancusi e Fisciano. Importanti novità delle Autolinee Curcio

La Regione Campania colma una mancanza di servizi sul territorio del Golfo di Policastro autorizzando l’azienda Autolinee Curcio all’attivazione di tre coppie di corse giornaliere, dal lunedì al venerdì, finalizzate al trasporto degli studenti e del lavoratori a Lancusi e Fisciano dal prossimo 1° ottobre.

La Regione ha accolto positivamente il progetto presentato dall’azienda che, ottimizzando le percorrenze ed i costi, ed usufruendo del terminalbus realizzato in Polla, intende effettuare tre corse giornaliere di andata e ritorno dirette, via Superstrada Bussentina e Autostrada A2, senza soste intermedie, per Polla e da qui effettuare una veloce, comoda e sicura integrazione con le attuali corse già esistenti “Polla – Fisciano” e viceversa.

Gli orari prevedono, in via sperimentale, l’arrivo a Fisciano alle 9.40, alle 11.10 ed alle 18.10 ed i ritorni da Fisciano alle 12.25, alle 13.50 ed alle 16.50. I tempi di percorrenza sono di circa 2 ore.

Per servirsi di questi collegamenti gli utenti potranno acquistare un unico titolo di viaggio (biglietti o abbonamenti mensili) o richiedere l’abbonamento gratuito aziendale al ConsorzioUnicoCampania, scegliendo come azienda che svolge il servizio la “EttoreCurcioeFiglisrl”.

Per informazioni basta telefonare allo 0974.98.60.66 o consultare il sito autolineecurcio.it alla sezione “linee Lancusi – Fisciano” e “lLinee Eboli – Salerno”.

– Paola Federico –