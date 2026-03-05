Ha suscitato le critiche di Codacons Cilento l’annuncio della realizzazione di un ascensore esterno nell’area archeologica di Velia, patrimonio UNESCO. Secondo le prime informazioni, l’intervento comporterebbe una spesa pubblica di 7.660.000 euro, finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Le risorse sarebbero destinate in larga parte alla ristrutturazione della ex galleria ferroviaria presente nel sito e alla costruzione dell’impianto di risalita.

L’obiezione sollevata dal Presidente di Codacons Cilento nasce dalla considerazione che non esiste “nessun museo nazionale, ma milioni per un ascensore: una scelta incomprensibile. A Velia si potrà salire più facilmente…ma capire la storia continuerà a essere difficile“.

“Ben venga l’ascensore – afferma l’avvocato Bartolomeo Lanzara – ma prima ancora di salire, sarebbe opportuno capire. E per capire serve un museo nazionale, più volte annunciato negli ultimi vent’anni e mai realizzato. È legittimo chiedersi perché si trovino fondi per un ascensore ma non per un museo che darebbe finalmente dignità, tutela e valorizzazione a un sito archeologico di valore universale”.

L’associazione esprime forte preoccupazione per l’impatto che un ascensore esterno potrebbe avere su un contesto archeologico e paesaggistico unico, sottoposto a vincoli stringenti e parte integrante del patrimonio UNESCO.

“Velia non è un cantiere qualunque – continua Lanzara – ma un luogo sacro della nostra storia. Prima di installare strutture invasive, occorre spiegare ai cittadini quale sarà l’impatto visivo, strutturale e ambientale dell’opera, e quali valutazioni siano state fatte in relazione ai vincoli UNESCO”.

Il Codacons Cilento annuncia l’invio di una istanza-diffida con la richiesta formale di chiarimenti alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno, chiedendo trasparenza sulla funzione esatta dell’ascensore e la sua reale utilità pubblica, sull’impatto ambientale e paesaggistico dell’opera, sulle valutazioni tecniche e archeologiche effettuate, sulla provenienza dei fondi e la ripartizione dei costi, sulle garanzie di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto.

“Al momento – sottolinea l’associazione – si tratta di domande senza risposta, mentre cresce il timore che un intervento così invasivo possa compromettere l’equilibrio di uno dei siti archeologici più preziosi del Mezzogiorno”.