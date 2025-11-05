Cocaina, crack e 3,5 kg di hashish pronti da spacciare. Arrestati due fratelli a Salerno
Ieri a Salerno i Carabinieri della locale Sezione Operativa hanno arrestato due fratelli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due in seguito a una perquisizione sono stati trovati in possesso di 3,5 chili di hashish, 200 grammi di cocaina e 50 grammi di crack.
Avevano, inoltre, 3.740 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.
Per entrambi sono così scattate le manette.