Ieri la Polizia di Stato, con il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a due distinti provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto Francesco Esposito nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Il primo provvedimento ha riguardato un cittadino marocchino, già detenuto presso la locale Casa Circondariale dal 27 gennaio 2024 per reati in materia di stupefacenti e con precedenti per ricettazione ed evasione.

L’uomo, già destinatario di precedenti provvedimenti di espulsione ai quali non aveva ottemperato, è stato nuovamente espulso e accompagnato al C.P.R. di Potenza, dove saranno completate le procedure di identificazione e di rilascio del lasciapassare necessario al rimpatrio nel Paese d’origine.

Il secondo provvedimento ha riguardato un cittadino del Gambia, richiedente una protezione speciale per la quale la competente Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo. A seguito del diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore è stata disposta l’espulsione prefettizia e, trattandosi di persona senza precedenti penali, è stato adottato un provvedimento di partenza volontaria con consegna del passaporto e obbligo di presentazione alla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente. In caso di mancata ottemperanza saranno attivate le procedure di rimpatrio coatto.

Le attività rientrano nel costante impegno della Questura di Salerno e dell’Ufficio Immigrazione nel garantire il rispetto delle norme sull’immigrazione e la sicurezza del territorio provinciale.