Città Vallo di Diano. Domani a Padula un dibattito e la presentazione del sito cittavallo.it

Si terrà domani, mercoledì 13 novembre, alle ore 18:00 presso la sala riunioni della Parrocchia Sant’Alfonso a Padula Scalo la presentazione del sito web cittavallo.it. L’evento sarà l’occasione per fare un dibattito sullo stato dei fatti e sul perché la Regione Campania non delibera sul referendum consultivo per l’istituzione della Città Vallo di Diano.

L’incontro, moderato dal giornalista Pietro Cusati, vedrà i saluti di don Vincenzo Federico parroco della chiesa Sant’Alfonso di Padula Scalo e del sindaco Paolo Imparato. A seguire si terranno gli interventi di Vincenzo Ferrara membro del comitato per la promozione del sito cittavallo.it, di Nunzio Ritorto presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Sala Consilina, Francesco Cavallone sindaco di Sala Consilina e del Vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Mons. Antonio De Luca.

Sono stati invitati a partecipare e ad intervenire al dibattito, tra gli altri, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’assessore regionale al Turismo Corrado Matera.

– Antonella D’Alto –