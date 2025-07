416 grammi di cocaina e 47 grammi di crack: è questo l’importante risultato di un’operazione portata a termine ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Viggiano, con il supporto dei Cinofili di Tito.

Il sequestro della droga è stato effettuato nell’ambito di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti che è stato messo in campo a Marsicovetere.

Qui, infatti, in una casa vecchia e abbandonata, situato al centro del paese, sono stati trovati due sacchetti con all’interno l’ingente quantitativo di droga che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato profitti illeciti significativi.

Le sostanze sono state così prontamente sequestrate e inviate in laboratorio per le analisi, mentre proseguono serrate le indagini da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza per risalire ai responsabili e assicurarli alla giustizia, confermando così l’impegno nella lotta allo spaccio.