Serena, Luce, Giovanna, Francesca, Anna: il quintetto che porta il “Leto” alla finale CyberTrials 2025.

Troppo spesso vittime della rete, le donne, anche le più giovani, sanno ben difendersi attraverso la conoscenza e le competenze dai rischi del cyberbullismo. È in tale ottica che cinque alunne del Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano hanno partecipato al progetto CyberTrials 2025.

Luce Cimino, Serena De Luca, Anna De Paola, Giovanna Di Novella e Francesca Ricotta, forti dell’ottima preparazione informatica ricevuta a scuola, sono state selezionate tra le 100 finaliste nazionali del programma del Cybersecurity National Lab del CINI.

“È un risultato importante – ha detto la Dirigente Scolastica Maria D’Alessio – non solo per il Pomponio Leto, ma per l’intera comunità educante. La scuola può realmente infrangere le barriere dell’illegalità, lo studio può per certo essere il più potente avversario del cyberbullismo e le donne ne sono testimoni fondamentali. Il programma CyberTrials è organizzato in collaborazione con la Fondazione Edulife ed il patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ed il Garante per la protezione dei dati Personali (GDPD). È fondamentale dunque stimolare l’interesse verso le materie tecnico scientifiche e, in particolare, verso l’informatica, abbattendo le barriere di genere nelle materie Stem. Il futuro, la legalità, la pace, non hanno genere alcuno”.

Le cinque giovani studentesse sono attese dal 12 al 15 giugno al Camp finale in programma a Verona.