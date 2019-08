Allarme cinghiali, avvistata femmina con cuccioli tra Sant'Arsenio e San Pietro al Tanagro. Cittadini preoccupati

Ancora un avvistamento di cinghiali in un centro abitato del Vallo di Diano. Questa volta gli ungulati sono stati avvistati nei pressi del torrente Secchio, in un territorio che ricade tra i comuni di San Pietro al Tanagro e Sant’Arsenio.

I cinghiali, una femmina con i suoi cuccioli, sono stati ripresi da alcuni cittadini che affermano di averli già visti nella stessa zona anche in altre occasioni.

Anche al sindaco di San Pietro al Tanagro, Domenico Quaranta, sono giunte alcune segnalazioni della presenza di questi animali, ma il primo cittadino ha precisato che “pur essendo ai confini, il punto in questione ricade nel territorio del comune di Sant’Arsenio“.

“Sarà mia premura avvertire il collega sindaco Donato Pica cosicché si informino i Carabinieri Forestali di quanto sta accadendo. Noi Comuni non abbiamo strumenti – ha sottolineato Quaranta – se non un’ordinanza di abbattimento degli animali qualora essi risultino acclaratamente pericolosi e rappresentino una reale minaccia per la collettività“.

Circa un mese fa una femmina con i suoi cuccioli era già stata avvistata in via Valle a San Pietro al Tanagro, poco distante dal Municipio.

