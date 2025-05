Il direttore di Coldiretti Salerno Vincenzo Tropiano, con una missiva indirizzata al Direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania Filippo Diasco, ha chiesto la riformulazione del bando SRD04 “Recinzioni e muretti” per la protezione dai danni da fauna selvatica che di fatto ha escluso numerosi comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, tra l’altro maggiormente colpiti dal fenomeno ungulati.

“La disposizione – spiega Tropiano nella richiesta – esclude dal novero dei potenziali beneficiari le superfici agricole situate in numerosi comuni della regione Campania, come Futani, Tortorella e molti altri ricompresi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove denunce per danni da cinghiali vengono presentate e lavorate dagli uffici del Parco. Coldiretti chiede che la limitazione prevista dal bando venga eliminata o quantomeno venga riformulata con estensione dei sostegni anche a quei territori regionali in cui la gestione delle denunce per i danni da ungulati sia di competenza degli uffici dei Parchi Nazionali”.

Coldiretti da sempre evidenzia gli ingenti danni causati dagli ungulati soprattutto nell’area del Parco Nazionale: “Gli agricoltori, un anno dopo l’altro, si vedono distrutti vigneti, interi campi di ortaggi, piantagioni di mais, le reti per la raccolta delle olive e quant’altro senza che vi siano adeguate misure alla loro salvaguardia – spiega il direttore Enzo Tropiano – per questo motivo è necessario intervenire subito per la modifica del bando che andrebbe a penalizzare ulteriormente il comparto agricolo. Insomma, dopo il danno, la beffa”.