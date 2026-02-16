Momenti di tensione questa sera in via Verdi a Montecorvino Pugliano dove si è registrata un’aggressione ai danni di un cittadino di nazionalità cinese, dipendente di un negozio della zona.

L’uomo è stato aggredito da una persona ignota e ha riportato traumi al volto e alla testa.

La Centrale Operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza dei sanitari del VOPI che hanno trasportato il ferito al “Ruggi” di Salerno.

Indagini avviate dalle Forze dell’Ordine per chiarire le ragioni dell’aggressione.