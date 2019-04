Due grandi anteprime, un emozionante docufilm e una pellicola per bambini: 4 titoli aprono la stagione dei grandi film a Cinecittà World.

Dal 22 al 24 aprile, in collaborazione con Earth Day Italia, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, il parco ospita la rassegna “Il Cinema per la Terra” con due proiezioni speciali: il 23 aprile alle 16.00 l’appuntamento è con “Earth – Un Giorno Straordinario“, un viaggio stupefacente che rivela l’eccezionale potenza della natura nel corso di una sola giornata. Narrata da Diego Abatantuono con umorismo, intimità, emozione e superlative riprese cinematografiche, Earth – Un Giorno Straordinario è un’affascinante avventura sul grande schermo adatta alle famiglie, che mostra in modo spettacolare drammi e meraviglie della Natura.

Il 24 aprile, sempre alle 16, sarà la volta di “Happy Feet 2“, il secondo capitolo del film d’animazione, vincitore di un Oscar nel 2007, che celebra la diversità e la paternità attraverso la storia di un gruppo di pinguini. “Happy Feet 2”, distribuito da Warner Bros, mette in schermo padri adottivi o naturali che producono valori, pongono limiti e insegnano ai figli ad affrontare la vita nel rispetto dell’armonia e delle regole della Natura.

Il 28 aprile arriva, invece, un’anteprima che celebra il meraviglioso legame che ha unito per tutta la vita il duo comico più amato al mondo, Stanlio & Ollio, interpretati magistralmente da Steve Coogan e John C. Reilly. Il film distribuito da Luchy Red sarà proiettato al Teatro 1 alle 16.00. Tutti gli ospiti del parco potranno accedere gratuitamente fino ad esaurimento posti.

Domenica 5 maggio sarà la volta di un’altra attesissima anteprima italiana, “Pokémon Detective Pikachu“, distribuito da Warner Bros. La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso.

Il grande cinema di Cinecittà World non si ferma qui, tanti altri appuntamenti stanno per arrivare!

