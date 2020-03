Cilento TLC aiuta a fronteggiare l’emergenza Coronavirus con sconti sui servizi Internet e ADSL

Cilento TLC aiuta i cittadini e le imprese a fronteggiare l’emergenza da Coronavirus con sconti per clienti e nuovi clienti sui servizi Internet e ADSL e sulle nuove attivazioni.

Per chi è già cliente di Cilento TLC è previsto uno sconto del 10% sui servizi Internet e ADSL applicabile sulla bolletta di aprile.

Per i nuovi clienti, invece, un imperdibile sconto del 50% sulla nuova attivazione. Per la migrazione della linea il costo è gratuito.

I contratti saranno fatti e lavorati nell’immediato, mentre le attivazioni potrebbero essere consegnate in un secondo momento a causa della possibile difficoltà nello spostamento dei tecnici. Per quanto riguarda invece le migrazioni da altro operatore telefonico non sussistono difficoltà in quanto non è previsto l’intervento tecnico.

Per maggiori informazioni e per contattare la Cilento TLC è possibile telefonare al numero 800.694.938 o collegarsi al sito www.cilentotlc.it.

– Chiara Di Miele –