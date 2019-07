È polemica dopo le dichiarazioni del Governatore De Luca che nei giorni ha espresso scetticismo sulla proposta avanzata dal Presidente del Parco Nazionale, del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, di inserire la parola “Cilento” nel nome dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi.

Sulla questione, infatti, è intervenuto il sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo: “La risposta del Governatore De Luca al Presidente del Parco – spiega – in relazione al nome dell’aeroporto, non è affatto condivisibile. Non lo è perché con tutto il rispetto per gli altri territori citati (Agro-Sarnese e Valle dell’Irno), la questione non riguarda i numeri ma il fatto stesso che il Parco del Cilento e Vallo di Diano è l’unico Parco Nazionale del Salernitano, il primo istituito in Campania. Quindi, il paragone è oggettivamente improponibile e fuori luogo per evidenti motivi”.

“Aeroporto Cilento? E poi aggiungiamo Vallo di Diano, Valle dell’Irno, Caselle in Pittari, Golfo di Policastro. Poi arriveranno quelli di Nocera. Perché noi no? Siamo più numerosi“, la frase di De Luca che è diventata oggetto di polemica.

“De Luca ha citato Caselle in Pittari nell’elencare i luoghi che, in futuro, potrebbero ‘follemente’ pretendere di essere menzionati nella denominazione dell’Aeroporto – continua Nuzzo – Voglio tranquillizzare il Governatore: i casellesi hanno buon senso e contatto con la realtà e mai avanzerebbero tale pretesa. La sua ironia questa volta è stata del tutto fuori luogo e, oserei, un tantino offensiva per un popolo che lui comunque rappresenta e governa. Sarebbe più opportuno che citasse Caselle per esaltarne le bellezze. Spero, infatti, che il nostro Presidente sappia che Caselle in Pittari pur essendo un piccolo centro è dignitosamente orgoglioso di ospitare uno dei fenomeni carsici tra i più importanti d’Europa oltre a vantare una rinomata tradizione gastronomica che richiama decine di migliaia di persone ogni anno. Caselle chiede altro al Presidente non una menzione nella denominazione dell’Aeroporto”.

Per il sindaco Nuzzo, sono necessari “i servizi volti a implementare l’offerta turistica, progetti seri e fattibili e, soprattutto, attenzione per l’ospedale di Sapri senza il quale anche l’offerta turistica verrebbe penalizzata. Mi auguro che la Regione Campania possa avviare un serio percorso di valorizzazione del nostro territorio, troppo spesso, ingiustamente, dimenticato”.

