Ciclo di gestione dei rifiuti. Il Governatore De Luca annuncia: “Campania autonoma in 18 mesi”

Nel giro di un anno e mezzo la Regione Campania potrebbe portare a termine il ciclo di gestione dei rifiuti e raggiungere l‘autonomia.

È quanto ha annunciato oggi il Governatore Vincenzo De Luca a Napoli.

“Il primo impianto di compostaggio parte a fine 2019 ad Afragola poi altri due a Fisciano e Pontecagnano. Stiamo completando le progettazioni, la richiesta di autorizzazioni ambientali, le valutazioni di impatto ambientale – ha spiegato – la Regione ha investito 250 milioni di euro e ci stiamo dissanguando ma sono assolutamente convinto che da qui a un anno e mezzo saremo assolutamente autonomi e la cosa straordinaria è che avremo realizzato un modello di gestione ambientale compatibile del ciclo dei rifiuti che sarà esempio nazionale“.

Secondo De Luca, inoltre, “la Campania deve passare dall’immagine del disastro a essere prima in Italia per politiche ambientali”.

“Nessuno sa – ha aggiunto – che è in atto un programma volto a verificare la ricaduta genetica sulla popolazione. Non lo fa nessun altro. L’obiettivo è la piena modernità e sostenibilità delle politiche ambientali come nella sanità, nelle politiche sociali e nella formazione scolastica. Puntiamo ad essere i primi”.

“Sarà una fatica immane – ha proseguito – ma quando i limiti sono soggettivi nessuno ci impedisce di superarli”.

