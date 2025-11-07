Uno spiraglio di verità si intravede nella vicenda accaduta nei giorni scorsi a Sapri, quando un ciclista si è trovato all’improvviso a terra.

Dalle indagini portate avanti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sapri è emerso che ad urtare la ruota della bici sarebbe stato un 61enne alla guida di un’auto.

Le immagini delle telecamere del vicino comune di Vibonati hanno permesso ai militari di riscostruire gli spostamenti dell’auto. L’uomo è stato denunciato mentre l’auto è stata sequestrata.

Il malcapitato ha riportato gravi lesioni e si trova ricoverato in Terapia Intensiva presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Continuano dunque le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’impatto.

L’appello lanciato dalla figlia affinché chi aveva visto qualcosa si facesse avanti, non ha avuto risposta dalla comunità, ma dalle autorità.

