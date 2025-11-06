Un ciclista si è trovato rovinosamente a terra ieri mattina a Sapri.

Il 67enne del posto stava attraversando un incrocio quando è caduto dalla bicicletta. Non è chiara la dinamica dell’incidente poiché all’arrivo dell’ambulanza New Geo non era presente alcuna auto per poter ipotizzare uno scontro, nè ci sarebbero tracce di pneumatici sul manto stradale.

L’impatto col suolo è costato al ciclista una ferita alla testa per cui, dopo esser stato medicato all’ospedale di Sapri, è stato ricoverato al “San Luca” di Vallo della Lucania.

Sono in apprensione i familiari, tra cui la figlia che ha lanciato un appello sui social: “Chiedo a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti. Mio padre non può essersi ferito da solo: è un uomo prudente, ama andare in bici e conosceva bene quella strada. È impossibile che alle dieci del mattino nessuno abbia notato nulla. Aiutateci a capire cosa è successo”.

Sull’accaduto indaga la Compagnia dei Carabinieri di Sapri che non potrà avvalersi delle immagini di videosorveglianza poiché l’impianto non sarebbe funzionante in quel punto.