Il dottor Tommaso Pellegrino ospite su Rai 1 del programma “Buongiorno Benessere” per parlare di cibi ricchi per la salute. Il programma, condotto da Vira Carbone, va in onda ogni sabato ed è dedicato alla salute fornendo un’informazione e consigli utili ai telespettatori.

I cibi magici o nutraceutici, portati ad esempio dal dottore Pellegrino, hanno la capacità di nutrire e di dare contemporaneamente supporto terapeutico. Tra questi spiccano le lenticchie, “piccole ma che hanno nutrienti straordinari – ha spiegato Pellegrino – in 100 grammi ci sono 10 grammi di proteine, 10 grammi di fibre e meno di un grammo di grassi. Sono ricche di ferro e l’assorbimento è incentivato con due gocce di limone. Facciamo sicuramente del bene al nostro organismo utilizzandole”.

Il dottore ha fatto un appello alle mamme: “Dobbiamo chiedere in tutte le mense scolastiche che propongano legumi almeno due volte a settimana ai nostri figli e non protestare per il contrario, piuttosto”.

Il secondo cibo magico è la curcuma, con “proprietà straordinarie. La curcumina ha un effetto antinfiammatorio e antiossidante. Viene usata per i dolori articolari. Da sola è difficile che venga assorbita dal nostro intestino, può essere aiutata con la peperina (pepe nero) e con l’olio. La curcuma però va usata con criterio da chi ha calcolosi di colecisti o chi utilizza anticoagulanti”.

Il terzo cibo è il limone che attiva il metabolismo ed è “ricco di sostanze come la vitamina C. La buccia è ricca di antiossidanti che neutralizzano i radicali liberi che a loro volta provocano i danni. Gli antiossidanti sono il nostro esercito e più li rafforziamo e meno danni cellulari abbiamo”.