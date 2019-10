“Ci prendiamo cura di te”, screening gratuiti dell’ASL Salerno. Il plauso dell’Amministrazione di Polla

Il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, e il consigliere delegato alla Sanità, Antonio Filpo, esprimono tutta la loro soddisfazione per l’iniziativa dell’Asl Salerno, “Ci prendiamo cura di te”.

Il truck dell’azienda sanitaria lo scorso giovedì ha fatto tappa a Polla favorendo una numerosa partecipazione dei cittadini per l’esecuzione di diversi esami e visite per la prevenzione di gravi patologie.

“Il nostro plauso – affermano il primo cittadino ed il consigliere Filpo – al Direttore Generale dell’ASL Salerno, Mario Iervolino, per questo progetto che coinvolge le nostre popolazioni in moderni programmi di sanità. Desideriamo anche esprimere la nostra riconoscenza e apprezzamento per il personale, medici e infermieri, presenti che hanno accolto con gentilezza e sempre con il sorriso i cittadini che si sono rivolti a loro per l’esecuzione delle visite e degli esami di screening. La sanità della nostra provincia sappiamo tutti che soffre di gravi problemi, il nostro ospedale, non da oggi, presenta tanti problemi, in primo luogo la carenza a volte drammatica di medici. Pensiamo che tutte le autorità del Vallo di Diano, in primo luogo i Sindaci dei vari Comuni e tutti i cittadini, debbano riservare grande attenzione ai problemi del nostro ospedale“.

Giuliano e Filpo ricordano che “nei mesi passati abbiamo invitato tutti a istituire un tavolo permanente delle autorità locali che possa seguire i problemi dell’ospedale ‘Luigi Curto’ e del nostro Distretto sanitario per i servizi territoriali, oggi con maggiore forza crediamo in tale iniziativa. Con spirito costruttivo quindi rivolgiamo il nostro sincero plauso alla dirigenza dell’ASL Salerno per il programma ‘Ci prendiamo cura di te’ e nello stesso tempo vogliamo affrontare i problemi della sanità del nostro territorio in uno spirito di condivisione. Insieme si cresce“.

– Chiara Di Miele –