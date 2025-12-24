Chiusure Natalizie ASSIGRECO – TUTTE LE INFO UTILI
Chiusure Natalizie ASSIGRECO
Durante il periodo delle festività la nostra Agenzia osserverà i seguenti orari:
Saremo chiusi:
24 Dicembre/ 2 Gennaio/ 5 Gennaio
31 Dicembre: aperti fino alle ore 13:00
In caso di necessità, puoi contare sull’App Unipol accedendo con le tue credenziali
In alternativa, ecco i numeri utili sempre attivi:
Assistenza Stradale: 800 279 279
Denuncia Sinistro: 800 99 33 88
Centralino Unipol: 800 551 144
Ti auguriamo Buone Feste
Il Team di ASSIGRECO
via L.Pica, 1 (Palazzo Ritorto) Polla