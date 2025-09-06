A seguito della decisione di destinare il Punto Nascita di Sapri alle sole urgenze, il personale è stato dimezzato e sottoposto a ferie forzate, secondo quanto riferisce la Fials Salerno che sollecita l’Asl: “Decisioni calate dall’alto – dichiara il sindacato – Serve rispetto per i lavoratori e la comunità del Golfo di Policastro”.

Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, denuncia con forza quanto sta accadendo: “È inaccettabile che le lavoratrici e i lavoratori vengano trattati in questo modo. La riduzione del personale e l’imposizione di ferie forzate senza coinvolgimento né rispetto delle regole è un grave segnale di mancata attenzione ai diritti e alla dignità dei dipendenti”.

Secondo la Fials Salerno, la gestione adottata rischia inoltre di compromettere l’organizzazione del reparto e la serenità del personale, già provato da mesi di incertezza e di carichi di lavoro crescenti. “Una situazione che, se non affrontata in maniera condivisa, potrebbe avere ripercussioni negative anche sul clima aziendale e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini – osserva Fials – Chiediamo subito un confronto chiaro e trasparente con la direzione dell’ospedale e dell’Asl. Non si può decidere sulla pelle dei lavoratori e della comunità senza ascolto e condivisione. Serve un tavolo urgente per ristabilire correttezza, rispetto e garanzie per tutti”.

La Fials Salerno ribadisce che, in assenza di risposte rapide, saranno messe in campo tutte le azioni necessarie per difendere i diritti del personale e assicurare il buon funzionamento dei servizi sanitari. Un appello quindi rivolto con urgenza alla Direzione strategica dell’Asl Salerno e alle strutture competenti affinché vengano chiariti i criteri della riorganizzazione e ripristinato un metodo corretto di confronto.